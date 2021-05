Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270521-384: Jugendlicher versucht Geldbörse zu rauben

Wipperfürth (ots)

An der Stursbergs Ecke hat am Mittwoch (26. Mai) ein Jugendlicher versucht, einer 19-Jährigen die Geldbörse zu entreißen.

Die aus Wipperfürth stammende Geschädigte hatte sich etwa zwischen 13.00 und 13.15 Uhr mit einer Freundin in Höhe der dortigen Apotheke aufgehalten und ihre Geldbörse in der Hand gehalten. Plötzlich griff ein Jugendlicher von hinten zu und versuchte der Geschädigten die Geldbörse zu entreißen. Die 19-Jährige hielt diese jedoch energisch fest, woraufhin der Täter in Richtung der Unteren Straße flüchtete.

Der Jugendliche war etwa 16 bis 17 Jahren alt, etwa 170 - 175 cm groß, hatte relativ weit auseinander stehende Augen, eine blasse Hautfarbe sowie eine blonde Kurzhaarfrisur. Bekleidet war er mit einer grau-schwarzen Jacke mit Camouflage-Muster und einer dunklen Jogginghose.

Zeugen beziehungsweise Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

