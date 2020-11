Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Motorradfahrer gefährdet Fußgänger

Landau

Am Donnerstagabend gegen 16:50 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf dem Hinterrad über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Johannes-Kropp-Straße. Hierbei musste Zeugenangaben zufolge ein Passant zur Seite springen, um dem Motorradfahrer auszuweichen. Die Polizei sucht nun nach diesem Passanten und weiteren Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, diese werden gebeten sich telefonisch unter 063412870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

