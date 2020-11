Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in geplantes Pflegeheim

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Über eine Metalltreppe gelangten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 05./06.11.2020, bislang unbekannte Täter in das 2. Obergeschoss des geplanten Pflegezentrums an der Weinstraße. Im Bereich der Tiefgarage wurde zunächst versucht die Tür zu einem Lagerraum aufzuhebeln, was misslang. Aus einem weiteren gewaltsam aufgebrochenen Lagerraum wurden mehrere Werkzeuge entwendet und mit einem bislang unbekannten Fahrzeug vom Tatort abtransportiert. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tatnacht, insbesondere zu Fahrzeugbewegungen an der Baustelle machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell