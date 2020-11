Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eternitplatten entsorgt

Steinfeld - K 25Steinfeld - K 25 (ots)

An der K25 von Steinfeld in Fahrtrichtung Oberotterbach, wurde am 05.11.2020, am dortigen Panzergraben, illegal entsorgter Müll festgestellt. Neben Hausmüll und Möbelresten wurden auch asbesthaltige Eternit-Platten abgelagert. Hinweise zu dem Verursacher werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

