Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrolle

LingenfeldLingenfeld (ots)

Am Mittwochmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Schulwegkontrollen in Lingenfeld durch. Zwischen 07:40 Uhr und 8:15 Uhr wurde der Verkehr vor der dortigen Grundschule überwacht. Dabei musste festgestellt werden, dass zwei Kinder nicht vorschriftsgemäß gesichert waren. Zudem wurden an drei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

