Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270521-386: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Radevormwald (ots)

Nach einem Pedelec-Unfall am Mittwoch (26. Mai) musste ein 62-jähriger Mann aus Radevormwald mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 62-Jährige war um 9:35 Uhr mit seinem Pedelec auf der Mühlenstraße in Richtung Radevormwald unterwegs. Als er nach links in die Mühlenstraße abbiegen wollte, bremste er ab und kam zu Fall. Hierbei zog sich der Radevormwalder, der ohne Helm unterwegs war, schwere Verletzungen zu, die stationär in einem Krankhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell