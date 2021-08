Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Wahlplakate abgerissen

Gaienhofen-Gundholzen (ots)

Auf der hinteren Höri sind im Bereich Gaienhofen-Gundholzen am Montag mindestens elf Wahlplakate der AfD abgerissen worden. Entlang der Hauptstraße entfernten Unbekannte die Wahlwerbung und auch an anderen Stellen fehlt diese jetzt. Unbekannte hatten diese bei Gundholzen auf einem Haufen geworfen. Wer für die Tat und den Schaden von über 200 Euro in Frage kommt, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaienhofen unter Telefon 07735 97100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell