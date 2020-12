Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche/Diebstahl aus Kfz

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter einen weißen Citroen Berlingo an der Dortmunder Straße auf. Aus dem Fahrzeug wurden Messgeräte entwendet. Auf der rechten Fahrzeugseite wurde eine Scheibe eingeschlagen. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Zwischen dem 03.12.2020 und dem 09.12.2020 brachen unbekannte Täter das Fenster an einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Friedhofstraße auf. Aus der Laube wurde Geschirr entwendet. Bei dem Aufbruch entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Mittwochmorgen, gegen 02:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Schiebetür zu einem Ladenlokal an der Ehlingstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Tätern um zwei Männer. Sie transportierten Zigaretten in einer Tasche ab. Der Einbruch wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell