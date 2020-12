POL-RE: Recklinghausen: Trickdiebstahl an der Haustür

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen

Am Dienstag, gegen 11:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Frauen an der Haustür eines 94-Jährigen im Stadtteil Stadtmitte. Sie fragten nach einem Zettel, um einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Während eine der beiden Frauen mit dem Senioren in einem Zimmer den Zettel schrieb, durchsuchte die andere Frau einen Schrank nach Beute. Mit Bargeld entfernten sich beide anschließend in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen:

1. Frau: weiblich, ca. 1,70 m groß, gebräuntes Gesicht, ca. 20-25 Jahre alt, normale Statur, gepflegte Erscheinung, Wollmütze, graue Strickhandschuhe, keine Maske, dunkler Mantel

2. Frau: korpulent, ca. 30-40 Jahre alt

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei:

- lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung

- Wenn Sie an der Tür helfen möchten, lassen Sie die Personen vor der Tür stehen, schließen Sie die Tür und reichen anschließend einen Zettel etc. nach draußen

- Stromableser, Handwerker oder Schornsteinfeger melden sich in der Regel schriftlich an und klingeln nicht spontan

- Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei, auch unter der 110

