Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0505 --Scheiben von Immobilienbüro beschädigt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 06.07.21, 3.30 Uhr

Unbekannte bewarfen in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheiben eines Immobilienbüros in der Bremer Neustadt und richteten damit Sachschaden an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Schaufensterfront der Firma im Buntentorsteinweg wies mehrere Einschlagkrater auf. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell