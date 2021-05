Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Münsterstraße/Aschebergerinnen bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag (27.05.21) sind zwei Frauen aus Ascheberg schwer verletzt worden. Gegen 13.25 Uhr befuhr eine 22-jährige Münsteranerin mit ihrem Auto die Münsterstraße (B54) in Richtung Herbern. Hinter dem Abzweig zur Karl-Leisner-Straße musste eine 32-jährige Autofahrerin aus Ascheberg verkehrsbedingt warten. Die Münsteranerin fuhr auf das stehende Auto auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 32-jährigen gegen ein geparktes Auto geschoben. Die Aschebergerin und ihre ebenfalls aus Ascheberg stammende 26-jährige Beifahrerin kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Münsterstraße war rund zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell