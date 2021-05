Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/Grauer Ford Mondeo beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (26.05.21) einen grauen Ford Mondeo beschädigt. Das Auto stand zwischen 17 Uhr und 22.55 Uhr in einer Parkbucht an der Wiesenstraße. Der Verursacher fuhr weg und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

