Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmen/Trickdiebe erfolgreich

Coesfeld (ots)

In Coesfeld und Dülmen waren am Samstag (22.05.21) Trickdiebe erfolgreich. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen.

Gegen 11 Uhr betraten ein Mann, eine Frau und ein Kind ein Geschäft an der Tibergasse. Der Mann und die Frau verwickelten Mitarbeiterinnen in ein Gespräch. Die Frau gab vor, Geldscheine zu sammeln. Sie bat darum, sich Kontrollnummern auf den Scheinen aus der Kasse angucken zu wollen. Die Gespräche fanden auf Englisch statt.

Als der Vorgesetzte misstrauisch wurde, verließ die Frau mit dem Kind das Geschäft. Der unbekannte Mann bezahlte noch eine Flasche Wein und ging ebenfalls. Am Abend stellten die Mitarbeiterinnen fest, dass Bargeld fehlt.

Wenige Stunden später kam es in Coesfeld zu einem weiteren Trickdiebstahl. Gegen 14.15 Uhr betraten in der Kreisstadt ein Mann, eine Frau und ein Kind ein Geschäft an der Schüppenstraße. Unter einem Vorwand brachte die unbekannte Frau eine Mitarbeiterin dazu, die Kasse zu öffnen.

Als die Kasse offen war, gab die Trickdiebin vor, deutsche Geldnoten nicht zu kennen. Sie wolle sich diese anschauen. Nachdem die Unbekannten das Geschäft verlassen hatte, stellten die Mitarbeiterinnen fest, dass Bargeld und hochwertige Sonnenbrillen fehlen.

In beiden Fällen gab die unbekannte Frau vor, aus Dubai zu stammen.

Von den Taverdächtigen aus Coesfeld liegen folgende Beschreibungen vor:

- Die Frau war stark geschminkt, dunkel gekleidet, rund 30 Jahre alt, mit normaler Statur und rund 1,60 Meter groß.

- Der unbekannte Mann ist schlank, rund 1,70 Meter groß, hat schwarze Haare, ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und hat ein Muttermal/Punkt unter dem linken Auge.

- Angaben zu dem Kind können nicht gemacht werden.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten aus. Hinweise bitte unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell