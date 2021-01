POL-VDMZ: Illegaler Abfalltransport

Verkehrsdirektion Mainz

Ein stark nach rechts geneigter Sattelzug erregte am Dienstagmittag auf der A61 bei Westhofen die Aufmerksamkeit einer Streife der Verkehrsdirektion Wörrstadt. In dem Auflieger fanden die Spezialisten für den gewerblichen Güterverkehr ganze 4 schrottreife Sattelzugmaschinen vor. Damit sie hineinpassten, waren bei allen bereits die Dächer abgeflext worden. Da die Zugmaschinen in den Irak ausgeführt werden sollten und keine Abfalltransportgenehmigung vorlag, bestand der Verdacht einer illegalen Entsorgung. Neben diversen Anzeigen prüfen die Abfallbehörden nun den Rücktransport an den Versender in Münster.

