Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Dieningholt

Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Sa., 22.05.2021, 14.00 Uhr - Sonntag, 23.05.2021, 09.00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Personen in Ascheberg, Dieningholt, ein Fenster eines Wohnhauses auf und durchwühlten in dem Gebäude Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

