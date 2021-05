Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Althoffsweg

Garagen und Pflastersteine mit Farbe verschmutzt

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Do., 20.05.2021, 18.00 Uhr und Freitag, 21.05.2021, 10.00 Uhr, verunreinigten bislang unbekannte Täter einige Pflastersteine in Havixbeck, Althoffsweg, im Bereich der Sportanlagen, mit weißer Farbe. Zudem wurden einige nahe gelegene Garagen mit einem schwarzen Stift mit einigen Buchstaben versehen. Die Verschmutzungen konnten durch Mitarbeiter des Bauhofes Havixbeck entfernt werden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

