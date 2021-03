Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pkw prallt gegen liegengebliebenen Anhänger

Rhede (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Rhede ereignet hat. Ein 24-Jähriger war gegen 06.20 Uhr auf der Brünener Straße in Richtung der Straße Ächterkrommert unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle kurz vor der Einmündung wollte der Reeser wenden. Dabei brachen die Bolzen der Anhängerbefestigung, so dass dieser sich vom Gespann löste und quer zu Fahrbahn stehen blieb. Ein 30 Jahre alter Rheder bemerkte das zu spät und prallte mit seinem Wagen gegen das liegengebliebene Fahrzeug. Er hatte die Brünenener Straße ebenfalls in Richtung Ächterkrommert befahren. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Pkw-Fahrer in ein Krankenhaus.

