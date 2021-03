Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Wagen gestohlen

Bocholt (ots)

Diebe hatten es in Bocholt auf den Inhalt eines Firmenwagens abgesehen. Die Täter hebelten eine darin liegende Werkzeugkiste auf und entwendeten eine Kettensäge und einen Laubbläser, beide der Marke Stihl. Das Fahrzeug hatte auf einem eingefriedeten Betriebsgelände an der Benzstraße gestanden - dort kam es zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, zu der Tat. Wie der oder die Täter ins Innere des Fahrzeugs gelangt sind, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

