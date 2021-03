Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geräte von Baustelle entwendet

Bocholt (ots)

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Bocholt-Mussum mehrere Gerätschaften von einer Baustelle gestohlen. Die Täter entwendeten eine Tauchpumpe und einen Lichtstrahler, 500 Meter Kabel, einen Betonrüttler, einen Wackerstampfer und Werkzeuge. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Unbekannten einen Baucontainer aufgehebelt. Abgespielt hat sich die Tat an der Mussumer Ringstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

