Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - 2. Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

Motorradfahrer gestorben

Gescher (ots)

Der 72-jährige Motorradfahrer aus Südlohn ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben. Wie berichtet, war er am Sonntag in Gescher mit einem Autofahrer zusammengestoßen.

Links zu den vorherigen Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4850352 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4850383

