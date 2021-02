Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

Gescher (ots)

Am 28.02.2021 gegen 14:35 Uhr kam es in Gescher zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Gescher befuhr die K6 (Franz-Josef-Straße) in Richtung Gescher. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Mülheim an der Ruhr die L608 in Richtung Velen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 11.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell