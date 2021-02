Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruchdiebstahl auf Pendlerparkplatz

Velen-Ramsdorf (ots)

In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 08.40 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen 3er BMW Kombi ein. Das Fahrzeug hatte in dem Zeitraum auf einem Pendlerparkplatz an der B 67 Abfahrt Ramsdorf/Heiden (K 55) gestanden. Die Täter hatten eine Seitenscheibe zerstört und aus dem Inneren die Navigations- und Multimediaeinheit fachmännisch ausgebaut und entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

