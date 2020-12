Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgängerin verletzt

ArnsbergArnsberg (ots)

Am Dienstagmorgen wurden die Rettungskräfte zur Oeventroper Straße gerufen. An der dortigen Kreuzung war es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer 71-jährigen Fußgängerin gekommen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte gegen 07.30 Uhr die 71-jährige Arnsbergerin die Oeventroper Straße. Hierbei zeigte die Fußgängerampel grün. Gleichzeitig bog ein 52-jähriger Autofahrer, von der Straße "Zur Hünnerburg" kommend, nach links in die Oeventroper Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Frau. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Seniorin und brachte sie in ein Krankenhaus. Der Arnsberger Autofahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell