Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallgeschädigter gesucht

ArnsbergArnsberg (ots)

Nach einem Unfall am Freitag gegen 7:30 Uhr sucht die Polizei nach dem Geschädigten. Ein Autofahrer befuhr die Straße "Vogelbruch" als ihm ein Bus entgegenkommt. Aufgrund der Breite des Busses fuhr der Mann dicht an den am rechten Straßenrand geparkten Autos vorbei. Hierbei streift er vermutlich eines der Autos. Da der Mann den Unfall nicht bemerke, setzt er seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf des Tages entdeckt der Mann Beschädigungen an seinem Fahrzeug und meldet sich bei der Polizei.

Der Besitzer des Geschädigten Autos wird gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzten.

