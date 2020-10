Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin erkennt "falsche Polizeibeamte" und verständigt die Polizei - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-KreisEppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, in die Wohnung einer Seniorin zu gelangen, indem sie sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben. Die Täter sprachen die Frau in der Boschstraße an, zeigten einen gefälschten Dienstausweis der Kriminalpolizei vor und fragten unter dem Vorwand, dass in der näheren Umgebung eingebrochen wurde und sie nach dem Rechten sehen wollten, ob sie die Wohnung der Seniorin betreten dürften. Die Frau erkannte die Masche und verständigte die Polizei, worauf die Beschuldigten flüchteten. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ.

Die Täter konnten durch die Seniorin wie folgt beschrieben werden:

1 TV: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 178 cm groß, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, mit dunkler Jacke bekleidet. Er trug einen Mund-Nasenschutz.

2 TV: männlich, ca. 40 Jahre als, ca. 170 cm, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild. Dieser trug ebenfalls eine Maske.

Beide Personen sprachen Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, mit dem Polizeiposten Eppelheim unter der Nummer 06221/766377 telefonisch Kontakt aufzunehmen.

Die Polizei warnt an dieser Stelle noch einmal vor Trickbetrügern, die ihre Maschen häufig ändern oder der Situation anpassen. Hinweise zu den vielen verschiedenen Betrugsmaschen und Tipps, wie sie sich vor diesen schützen können, gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de zum Nachlesen.

