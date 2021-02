Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Anholt - Versuchter Gaststätteneinbruch

Anholt (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in eine Gaststätte am Markt einzudringen. In der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 11.00 Uhr hatte sich die Täter an einer Seitentür zu schaffen gemacht. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, wurde jedoch beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

