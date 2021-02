Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beleidigt und geschlagen

Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Am Freitagabend kam es auf dem Vorplatz des Amtsgerichtes an der Heidener Straße zu einem Vorfall, bei dem ein 23-jähriger Mann mit afghanischem Migrationshintergrund beleidigt und geschlagen wurde. Nach seinen Angaben sei er gegen 21.45 Uhr aus einer Gruppe von fünf bis sechs Personen beleidigt und geschlagen worden. Eine Person habe ihm "Verpiss dich, du Bastard!" zugerufen und ihm anschließend zwei Mal mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Danach sei die Gruppe, zu der auch zwei Mädchen gehörten, in Richtung Kaufland geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell