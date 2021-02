Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geldbörse geraubt

Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Am Samstagmorgen gab ein 52-jähriger Mann aus Gronau auf der Polizeiwache in Gronau ein Raubdelikt zu Protokoll. Nach seinen Angaben habe er sich in der Nacht zum Samstag auf der Enscheder Straße in Höhe einer Tankstelle befunden, als er gegen 00.30 Uhr aus einer Gruppen von vier jungen Männern angesprochen wurde. Mit russischem Akzent habe man ihn nach Feuer befragt. Gleichzeitig habe er einen Faustschlag vor den Kopf erhalten und sei dann durchsucht worden. Danach sei er nach Hause gegangen und habe sich schlafen gelegt. Alkohol habe er nicht getrunken. Seine fehlende Geldbörse habe er bei einer Nachsuche morgens auf dem Weg zum Tatort ohne Bargeld wiedergefunden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

