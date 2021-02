Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannter überfällt junge Frau

Polizei sucht Zeugen

Vreden (ots)

In der Nacht zum Samstag verfolgte ein bisher unbekannter Täter eine junge Frau gegen 02.00 Uhr auf ihrem Heimweg. Als die Frau auf der Süringstraße vor dem Unbekannten wegrennen wollte, stellte er ihr ein Bein, so dass sie stürzte. Am Boden liegend konnte sie noch einen Notruf absetzen, bevor der Mann ihr das Handy abnahm und es wegwarf. Danach würgte er sie, riss an ihrer Kleidung und berührte sie unsittlich. Nachdem das weggeworfene Handy Geräusche von sich gab, ließ er von ihr ab und rannte weg.

Beschreibung des Unbekannten: circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, leicht untersetzte Statur, helle Hautfarbe. Er trug einen Pullover als Oberbekleidung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell