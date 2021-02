Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer angefahren

Bocholt (ots)

Verletzungen hat am Freitagmorgen ein 81-Jähriger erlitten. Der Bocholter war gegen 10.20 Uhr mit seinem Pedelec auf der Teutonenstraße aus Richtung Frankenstraße kommend in Richtung Karolingerstraße unterwegs, als er von einer 72-Jährigen angefahren wurde. Die Bocholterin hatte die Teutonenstraße aus Richtung Karolingerstraße kommend mit ihrem Wagen befahren und wollte an der Einmündung Welfenstraße nach links abbiegen. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Ampel Grünlicht. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt.

