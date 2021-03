Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Drogenschmuggler nach Verfolgung gestellt

Ahaus (ots)

Eine kurze Verfolgungsfahrt am Donnerstagabend endete für drei mutmaßliche Drogenschmuggler aus dem Ruhrgebiet im Polizeigewahrsam. Beamte des Einsatztrupps bemerkten gegen 21.10 Uhr ein Auto mit Kennzeichen aus Recklinghausen auf der Münsterstraße. Mit Flucht reagierte der Fahrer auf die Anhaltezeichen der Zivilstreife. Er hielt nur kurz an, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Mit einer Einkaufstüte in der Hand ergriff dieser zu Fuß die Flucht. Das Fahrzeug fuhr weiter und schlussendlich in eine Sackgasse. Für beide Insassen klickten dort kurz darauf die Handschellen. Derweil lief die Fahndung nach dem flüchtigen Fußgänger mit Tüte weiter. Polizeikräfte endeckten die gelbe Einkaufstasche in einem Garten: der Flüchtige hatte sie weggeworfen. Im Inhalt begründet liegt wohl das Fluchtverhalten der Männer - es handelt sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um Marihuana und zwar um circa 1,6 Kilogramm. An der Münsterstraße endete schließlich auch für den Letzten des Trios die Flucht. Polizeibeamte der Wache Ahaus stellten den Mann. Es folgten die Sicherstellung der Betäubungsmittel sowie die Beschlagnahme des Führerscheins des Fahrers sowie dessen im Fahrzeug liegenden Schlagrings. Da bei dem Fahrer des Fluchtautos zudem der Verdacht bestand, dass er den Wagen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gefahren hatte, entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen. Zeugen oder Geschädigte der rasanten Flucht durch Alstätte werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 dauern an.

