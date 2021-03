Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Lottoannahmestelle

Stadtlohn (ots)

Auf Zigaretten hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag in Stadtlohn abgesehen. Um 02.38 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Antreffen konnten die Beamten die Einbrecher an der Burgstraße nicht mehr. Die Täter hatten einen Seiteneingang in das Geschäftsgebäude aufgebrochen und mehrere Zigarettenschachteln aus der Auslage einer Lottoannahmestelle entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

