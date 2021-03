Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Nach Zusammenstoß weggefahren

Velen (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin ist am Sonntag in Velen nach einem Unfall geflüchtet. Eine 18-Jährige befuhr gegen 15.40 Uhr die Bundesstraße 525 aus Richtung Gescher kommend. Die Unbekannte war in Gegenrichtung unterwegs und wollte nach links in die Straße Schlatt abbiegen. Die Borkenerin versuchte noch, nach links auszuweichen. Sie konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Die andere beteiligte Fahrerin wendete und entfernte sich in Richtung Gescher. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ältere Frau gehandelt haben, die am Steuer eines grauen japanischen Kleinwagens gesessen habe. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

