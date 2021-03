Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Rhede (ots)

Eine Pedelecfahrerin hat sich am Sonntag in Rhede bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rheder war gegen 15.40 Uhr auf der Münsterstraße mit seinem Wagen stadtauswärts unterwegs. Als der 29-Jährige in den Kreisverkehr mit dem Paßkamp und der Rudolf-Diesel-Straße einbog, übersah er die 86-Jährige - die Rhederin stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

