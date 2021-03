Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Zum Stehlen in Container gestiegen

Isselburg (ots)

Unbekannte haben am Sonntag in Isselburg einen Altkleidercontainer geplündert. Dabei gingen die Täter nicht gerade leise vor, denn die verdächtigen Geräusche machten einen Zeugen gegen 22.05 Uhr auf das Geschehen aufmerksam. Abgespielt hatte es sich an der Straße Högerdeich. Drei Männer und zwei Frauen sollen sich daran beteiligt haben, den Container zu leeren. Die Unbekannten hätten dazu eine Frau in den Container gehoben. Während die Diebin Altkleidersäcke hinauswarf, sortierten ihre Komplizen auf der Straße die Beute. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Bachstraße. Die Mitglieder der Diebesbande sollen zwischen 18 und 30 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

