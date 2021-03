Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher wollten Gartenhäuser aufbrechen

Bocholt (ots)

Kriminelle haben in den vergangenen Tagen eine Kleingartenanlage in Bocholt ins Visier genommen. Die Nutzer von zwei Parzellen in der Anlage an der Straße "Auf dem Geuting" haben das leider feststellen müssen: Die Täter hatten versucht, in ihre Gartenhäuser einzudringen. Die Unbekannten verließen das Gelände nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Das Geschehen spielte sich zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 13.20 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell