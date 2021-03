Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - 40-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Heiden (ots)

Der Vorwurf gegen ihn lautet "Versuchter schwerer Raub": Das Amtsgericht in Borken hat Untersuchungshaft gegen einen 40-Jährigen angeordnet, der am vergangenen Mittwoch in Heiden einen Mann mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben soll. Das Geschehen hatte sich gegen 18.45 Uhr in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Velener Straße abgespielt. Als ein 30-jähriger Bewohner nach dem Klingeln die Tür öffnete, stand ihm ein Mann gegenüber und verlangte Geld. Der Heidener wies die Forderung zurück. Der Täter ließ jedoch nicht locker und klingelte erneut. Der Bewohner öffnete die Tür einen Spalt und sah den ihm Unbekannten, der jetzt ein Messer in der Hand hielt. Der 30-Jährige schloss die Tür, der Täter trat dagegen. Anschließend flüchtete er.

Einige Stunden später fiel Polizeibeamten in Heiden ein Fahrzeug auf: Der Wagen stand vor dem Haus, in dem sich das Tatgeschehen abgespielt hatte. Die Ermittlungen führten zu dem 40-jährigen Halter des Wagens: Der Heidener steht in dringendem Verdacht, die beschriebene Tat begangen zu haben. Eine Bedrohung gestand er bei der Vorführung am Gericht auch ein - der 40-Jährige bestritt jedoch, Geld gefordert zu haben. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft an.

