Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junge bedroht - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall auf der Liebigstraße machen können. Ein 10-jähriger Junge gab an, im Bereich "Waldeingang" am Montag, gegen 13.55 Uhr, von einem unbekannten Mann angesprochen worden zu sein. Der Mann habe ihn aufgefordert, ihm Geld zu geben. Außerdem soll der Unbekannte dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Der 10-Jährige konnte flüchten und blieb unverletzt. Geld hat er nicht übergeben. Der Junge konnte den Täter, der in Richtung Bahnhofstraße weiterging, wie folgt beschreiben: etwa 1,75m groß, dünn, bekleidet mit einem T-Shirt, sprach mit Dialekt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder die Tat selbst mitbekommen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

