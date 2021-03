Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schrott entwendet

Täter gefasst

Gronau (ots)

Aufgefallen sind vier Personen am Sonntag in Gronau. Beamte der Bundespolizei beobachteten die Männer gegen 17.15 Uhr, als sie Taschen aus einem Gebüsch in einer Grünanlage am Harberskamp / Laubstiege, in der Nähe der Gleisanlage holten. Als die Täter die Polizeibeamten sahen, flüchteten zwei mit einem Auto und zwei mit E-Bikes, wobei einer einen Fahrradanhänger zog. Die Flucht der Radfahrer im Alter von 36 und 38 Jahren aus Gronau endete nach wenigen Metern. Fußbälle, ein Laptop, eine Fotokamera, ein Fahrrad-Akku, zwei Bilderrahmen und ein Navigationsgerät lagen im Hänger. Sie würden häufiger über den Zaun am Bauhof klettern und sich dort gut erhaltene Sachen nehmen, die sonst verschrottet würden, gab einer der Täter an. Eines der Räder war als gestohlen gemeldet, bei dem zweiten Pedelec ist die Herkunft noch unklar. In Rheine überprüfte die Polizei die mit dem Auto geflüchteten Personen. Es handelte sich dabei um einen 61- sowie 54-Jährigen, beide aus Rheine. Bei den Männern konnte Elektroschrott aufgefunden werden. Alle vier müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell