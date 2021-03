Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bei Sturz auf Fahrbahn schwer verletzt

Velen (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Velen-Ramsdorf bei einem Unfall erlitten. Die 59-Jährige war gegen 12.50 Uhr auf dem Dülmener Weg im Wald am Fliegerberg unterwegs. Als die Gescheranerin eine Bodenwelle überfuhr, geriet sie mit ihrem Pedelec ins Straucheln und stürzte. Dabei schlug sie mit dem ungeschützten Kopf auf den Asphalt auf. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell