Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.02.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! (2)++

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Emden - Am 16.02.2021, gegen 10:15 Uhr, kam es in der Straße Kirchhörn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren/Rangieren eine Hauswand und die dazugehörige Dachrinne. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich um ein Fahrzeug mit höherem Aufbau handelt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Emden - Ebenfalls am 16.02.2021, gegen 21:35 Uhr, kam es auf der Niedersachsenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Führern. Ein 26-jähriger Mann aus Westerstede bog mit seinem Pkw der Marke VW von der Holstenstraße kommend nach rechts auf die Niedersachsenstraße auf den rechten von zwei Fahrstreifen ab. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bog von der gegenüberliegenden Heinrich-Nordhoff-Straße ebenfalls nach links auf die Niedersachsenstraße ab und touchierte den Pkw des 26-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen Pkw der Marke VW gehandelt haben. Die Polizei in Emden bittet Zeugen des Unfallgeschehens um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

