Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Mitfahrer bei Unfall verletzt - Fahrer alkoholisiert

RaesfeldRaesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger in der Silvesternacht in Raesfeld zugezogen. Der Borkener saß in dem Fahrzeug eins 18-jährigen Raesfelders, als es zu dem Unfall kam. Der Fahrzeugführer hatte den Wirtschaftsweg Werlo aus Richtung Raesfeld kommend in Richtung Marbeck befahren, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Er sei einem Reh ausgewichen, gab der 18-Jährige an. Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrzeuginsassen, der Fahrer, ein 17-jähriger Raesfelder und der Verletzte, konnten sich selbständig aus dem stark beschädigten Auto befreien. Den Verdacht auf Alkoholkonsum bei dem Fahrzeugführer bestätigte ein Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,2 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm dem jungen Autofahrer eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell