Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparkten Wagen angegangen

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in Bocholt ein parkendes Auto beschädigt. Zurück blieb ein abgebrochener Außenspiegel. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz am Mühlenweg gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

