Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer zieht sich bei Alleinunfall schwere Verletzungen zu

Paderborn, SchäferwegPaderborn, Schäferweg (ots)

(uk) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich der Fahrer eines Pedelec bei einem Alleinunfall in der Paderborner Innenstadt schwere Fußverletzungen zugezogen. Der 57-Jährige hatte wenige Minuten nach Mitternacht den Schäferweg in Richtung Detmolder Straße befahren. Die Besatzung eines Streifenwagens, die gegenüber im Lothringer Weg stand, konnte beobachten wie zunächst ein Autofahrer vom Schäferweg aus nach links auf die Detmolder Straße abbog. Der dahinter fahrende Zweiradfahrer verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und kippte auf die Seite. Dabei lag dieser mit dem Oberkörper auf dem Gehweg, während sich die Beine, eingeklemmt unter dem Fahrrad, auf der Fahrbahn befanden. Der Gestürzte war nicht in der Lage aus eigener Kraft wieder aufzustehen. Die Beamten leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Da der Radfahrer einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Anschließend wurde der Pedelec-Fahrer mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

