Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Paderborn, Detmolder StraßePaderborn, Detmolder Straße (ots)

(uk) Leichte Kopfverletzungen zog sich ein Rollerfahrer am Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Paderborner Innenstadt zu. Der 23-jährige Zweiradfahrer hatte gegen 18.00 Uhr den linken Fahrstreifen der Detmolder Straße stadtauswärts befahren. In Höhe eines Verbrauchermarktes wollte ein gleichaltriger Autofahrer gleichzeitig den Parkplatz des Marktes verbotswidrig nach links in Richtung Innenstadt verlassen. Beim Abbiegen übersah er den, aus seiner Sicht von links kommenden Fahrer des Kleinkraftrades, der gegen die vordere linke Seite des Kleinwagens prallte. Der Rollerfahrer stürzte auf die Motorhaube des Autos. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 4000 Euro.

