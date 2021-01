Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet vergeblich vor Polizei

Worms (ots)

Am Mittwochmorgen, den 13.01.2021 um 02:40 Uhr, soll ein 51-jähriger Wormser mit seinem PKW in der Alzeyer Straße in Worms einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt den Anhaltesignalen der Polizeibeamten Folge zu leisten, setzt er seine Fahrt fort und versucht sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. In der Brauereistraße kann das Fahrzeug schließlich eingeholt und kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. In einen Atemalkoholtest willigte der Fahrer nicht ein, weshalb ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde von der Polizei sichergestellt. Der Fahrer wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

