Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das Vereinsheim des SV

Hermersberg (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen letztem Mittwochabend und Sonntagnachmittag in das Vereinsheim des SV Hermersberg, Am Tauhübel 6, ein. Zunächst mussten die Täter einen Zaun überwinden. Im Anschluss wurde ein Rollladen hochdrückt und beschädigt. Die mindestens zwei Täter richteten sich mehr oder weniger "häuslich" ein, stellten einen Tisch und zwei Stühle bereit, an dem diverse vereinseigene Spirituosen konsumiert wurden. Unter anderem wurden mehrere Flaschen Glühwein erwärmt und teilweise getrunken. Die Täter verließen das Vereinsheim vermutlich durch ein Fenster im Nebenraum. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht noch nicht fest. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell