Drei Autofahrer mussten am Montag ihre Fahrzeuge in der Region stehen lassen.

Kurz vor 10 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen Ford in Neufra. Die Beamten hatten die Geschwindigkeit des Autofahrers gemessen. Er war mit 125 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs. Bei der Kontrolle des Mannes hatten die Beamten den Verdacht, dass der 22-Jährige Drogen genommen hatte. Das bestätigte ein Test. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen Mercedes-Fahrer in Langenenslingen. Auch bei dem 21-Jährigen bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass er Drogen genommen hatte. Berauscht war auch ein 36-Jähriger in Biberach. Der Mann war gegen 20.45 Uhr wegen einer anderen Anzeige bei der Polizei erschienen. Der Beamten hatte den Verdacht, dass er Drogen genommen hatte, bevor er sich ans Steuer setzte. Das bestätigte in Test.

Die Männer kamen in Krankenhäuser, wo ihnen Ärzte Blut abnahmen. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wie viel davon die Autofahrer tatsächlich intus hatten. Ihre Fahrzeuge mussten sie stehen lassen. Nun kommen auf die Männer Anzeigen zu.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Er senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Neben Bußgeldern oder Strafanzeigen droht deshalb auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

