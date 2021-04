Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(UL) Laupheim/Ehingen - Betrunken und Unfall gebaut

Zwei Autofahrer mussten am Montag in Laupheim und Ehingen ihre Führerscheine abgeben.

(BC) Gegen 15.30 Uhr parkte ein 33-Jähriger mit seinem Dacia in der Rabenstraße in Laupheim aus. Er fuhr rückwärts und streifte einen VW. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol beim Unfallverursacher. Ein Test ergab einen Wert über dem Erlaubten. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige entgegen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

(UL) Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 22.00 Uhr in Schlechtenfeld in der Ortsstraße. Ein 27-Jähriger kam mit seinem VW in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Gebäude. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Er musste seinen Führerschein abgeben. Nun kommt eine Anzeige auf ihn zu. Den Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Das Auto des 27-Jährigen war nach dem Unfall so kaputt, dass es von einem Abschlepper geborgen werden musste.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

