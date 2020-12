Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Einbruch - weitere Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum 8. Dezember 2020 in der Altstadt einen 22-jährigen Einbrecher festgenommen. Ein Anwohner wurde gegen 0.47 Uhr zunächst durch einen lauten Knall geweckt und sah vom Fenster aus, dass sich mehrere Unbekannte in einem Geschäft auf der Lohfeldstraße befanden. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten in Tatortnähe drei Männer fest, von denen zwei zu Fuß in südliche Richtung flüchteten. Die Beamten vereitelten den Fluchtversuch eines 22-jährigen Gelsenkircheners. Zuvor hatte er noch Einbruchswerkzeug fallen lassen. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch und/oder den flüchtigen Tätern machen können. Die flüchtigen Männer waren circa 180 cm groß, schlank und einer trug zur Tatzeit eine rote Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Inka Hartmann

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: inka.hartmann@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell